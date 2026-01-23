普京莫斯科晤美國代表團　烏克蘭代表啟程赴首次美俄烏三方會談

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當地時時1月22日晚與到訪莫斯科的美國代表團舉行會晤，討論結束俄烏戰爭的和平計劃。與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏方談判代表正前往阿聯酋，準備出席與俄羅斯和美國官員進行三方會談。



路透社報道，美國代表團包括中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）及新成立的「和平委員會」高級顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）。

普京接着在俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）和特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）的陪同下，在當地時間午夜前不久迎接美國代表團。

2026年1月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（Reuters）

威特科夫此前稱談判只剩最後一個問題尚待解決，他雖沒有指出主要懸而未決的甚麼問題，但各方先前都強調了領土問題。

普京早前則透露，會與美方的代表就解決烏克蘭衝突對話，並會討論利用被美國凍結的俄羅斯資產，向「和平委員會」提供資金的可能性。

2026年1月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮會晤美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）時互相握手。（Reuters）

談到23至24日舉行的美俄烏三方會談，澤連斯基表示，烏方代表團將由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示，有關方任何時候會晤都是好事，認為普京及澤連斯基都有作出讓步，希望盡快達成協議結束戰爭。