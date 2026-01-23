新西蘭熱門露營地山泥傾瀉2死6失蹤　一中國公民罹難

新西蘭暴雨引發北島一處營地1月22日早上發生山泥傾瀉，衝擊當地海岸熱門旅遊景點芒格努伊山（Mount Maunganui）的露營地，造成至少2人死亡、6人失蹤，中國駐新西蘭大使館23日表示經初步核實，一名中國公民遇難。



中國大使館指，已經同遇難者家屬取得聯繫，並表示慰問。中方稱，近期新西蘭多地出現強降雨等極端天氣，並導致洪水、山體滑坡等自然災害，提醒在新中國公民和來新遊客，務必留意天氣預報和氣象部門預警提醒，切實做好安全防範。

根據當地警方指，失蹤的6人中，包括2名少年，最年輕者為15歲。

2026 年 1 月 22 日，新西蘭芒格努伊山發生暴雨引發山崩，一輛受損車輛被困在瓦礫堆中。（Reuters）

事發於1月22日上午9時30分左右，暴雨對豐盛灣（Bay of Plenty）地區熱門旅遊景點芒格努伊山附近造成廣泛破壞，多輛露營車遭塌下的山泥壓毀。

新西蘭傳媒Stuff報道，根據消防部門指，首批抵達現場的救援人員起初曾聽到瓦礫下傳來人聲，但之後再也聽不到任何聲音。

受事故影響，當地有數千戶家庭斷電，多條主要道路封閉。目擊者Nix Jaques稱，當她正準備上山時，聽到一聲驚天巨響，「我轉過身後，就看到山坡倒塌下來，傾瀉而下的大量泥石壓垮營地內的一些建築物」、「有幾輛車受山泥傾瀉衝擊撞進公共盥洗室，我相信當時有人正在裏面淋浴，還有一部露營車也被撞歪，當時車裏住着一家人。」