美國副總統萬斯赴明尼阿波利斯　為ICE及大規模執法行動辯護

美國副總統萬斯（JD Vance）周四（1月22日）親抵明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis），站在移民及海關執法局（ICE）官員身邊，為近期引發大規模抗議的執法行動進行辯護。他淡化了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）動用《叛亂法》派遣軍隊的可能性，表示目前不必要。



綜合《紐約郵報》與路透社報道，萬斯表示，特朗普指示聯邦政府需與地方民主黨官員「各讓一步」。他將街頭持續混亂歸咎於「極左煽動者」與不配合的地方官員，強調雙方應加強合作。

他指出，若地方執法部門能提供如特定移民住址等基本協助，將使執法行動更具針對性，減少混亂。他同時承認，在艱難環境下，執法人員偶爾犯錯是「執法工作的性質」。

2026年1月22日，美國副總統萬斯（JD Vance）在明尼蘇達州明尼阿波利斯的羅亞爾斯頓（Royalston）廣場發表講話後接受傳媒提問。（Reuters）

針對引發爭議的古德（Renee Nicole Good）案，萬斯稱其為「悲劇」，但指古德曾駕車「撞向」ICE特工，因而導致開槍。這一說法已遭到明尼蘇達州民主黨領袖否認，目前州政府已對該槍殺案展開獨立調查。

此外，對於ICE拘留一名5歲男孩所引發的新爭議，萬斯指責媒體歪曲事實，稱該名男孩因父親試圖逃離特工追捕被遺留，並反問：「他們真的要讓一個5歲的小孩凍死嗎？」