明尼蘇達州5 歲男童與父親遭 ICE 拘留　無辜稚樣遭押上車照瘋傳

綜合外媒報道，美國明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）日前在放學回家途中，於住所車道被美國入境及海關執法局（ICE）人員拘留，隨後與父親一同被送往德州的拘留中心。過去兩週， ICE已在當地拘留了4名學生，事件引發社區強烈不安。



明尼阿波利斯郊區哥倫比亞高地（Columbia Heights）校區總監史丹維克（Zena Stenvik）在週三的記者會上表示，拉莫斯本週二放學後與父親返抵家門，隨即被聯邦探員帶走，現場另一名同住成年人曾懇求執法人員讓他暫時照顧孩子，但遭到拒絕。

史丹維克指，她在獲悉拘捕行動後趕往現場，發現男童父親的車輛仍未熄匙，但兩父子當時已被捕。她補充說，一名探員先將拉莫斯從車內帶走後，再帶他到家門前並指示男童敲門要求進屋，企圖以此試探屋內是否還有其他人。她批評執法部門將一名5歲兒童當作「誘餌」。

這對父子的代表律師表示，這家人擁有有效的尋求庇護紀錄，文件顯示兩父子是經由官方入境口岸進入美國，強調「他們並非非法入境，亦不是罪犯。」他又指，目前並無針對兩人的驅逐令，相信兩父子現正被一同拘留。

國土安全部助理部長 Tricia McLaughlin 其後發表聲明，「ICE並未鎖定任何兒童」。她指這次行動目標是男童父親，執法人員拘捕時疑犯「徒步逃離，拋下孩子」；為確保兒童安全，一名探員留在現場照顧，直至父親被控制為止。

近期有多宗同類的事件。1 月 6 日，一名 10 歲的四年級學生在與母親前往小學途中被帶走。1 月 14 日，探員闖入一所公寓，拘捕一名 17 歲高中女學生及其母親。