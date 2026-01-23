美俄烏官員首次三方會談上演　俄情報局長率團　美媒：規模較小

美國、俄羅斯、烏克蘭官員1月23日在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行首次三方會談，據美媒報道，俄方代表團由俄羅斯軍隊總參謀部情報總局（GRU）局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）率領，由軍事人員組成，屬規模較小，烏克蘭代表團則由外交官、安全官員等組成。



烏克蘭總統澤連斯基22日表示，這次是「談判代表等級」的​​會晤，烏方代表團由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領。

美媒稱，俄方派出的團隊並非由其首席外交談判代表烏沙科夫（Yuri Ushakov）率領，而是俄軍隊總參謀部情報總局局長科斯秋科夫。烏克蘭方面則派出最高級別的談判代表，由外交官、安全官員等組成。

俄羅斯國旗（Getty）

美方代表則是特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、美國特使威特科夫（Steve Witkoff），還有新面孔、新成立「和平委員會」的高級顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）。

美媒：俄代表團規模較小

報道指，莫斯科顯然決定派出規模較小的代表團，此限制會談內容和結果公布的速度，有批評者認為，這顯示俄方拖延特朗普的外交斡旋。