美國迎極寒大風暴 15州宣布緊急狀態 特朗普：不是說全球暖化嗎
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國從當地時間1月23日開始，預計將面臨一場異常嚴酷的冬季風暴，威脅該國大部份地區及民眾。截至當日下午，至少有15個州及首都華盛頓特區宣布進入緊急狀態，以應對風暴。對此，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於社交媒體發文，借機在全球暖化問題上嘲諷環保份子。
特朗普23日稍早在社交媒體發文，美國即將面臨的冬季風暴料將吹襲40多個州，這種情況以前很少見，並嘲諷道：「環保叛亂份子們能不能解釋一下——全球暖化到底到底怎麼了？？？」
美媒及英國廣播公司（BBC）報道，這場風暴預計將席捲美國大部分地區，從北美大平原和洛磯山脈向東移動，從23日開始席捲南部和中西部地區，翌日席捲東海岸，25日最北可達緬因州。
美國家氣象局（NWS）此前表示，風暴所到之處將留下「極其危險」的狀況，並警告寒流或構成危及生命的體溫過低情況及對裸露皮膚造成凍傷風險。
截至美東時間下午4時23分，密蘇里州、紐約州、馬里蘭州等15個州及華盛頓特區已宣布緊急狀態，以調動資源應對暴風雪。另外，德州宣布該州134個縣進入「災難狀態」，以類似方式調動資源。
