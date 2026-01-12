伊朗示威｜白宮社媒一句話　刺激美國防部Pizza指數異常

伊朗爆發反政府示威持續延燒，造成逾500人死亡，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前放話，若德黑蘭對抗議者動武，美國不排除介入，引發國際高度關注華府動向。在這個背景下，白宮於1月11日下午突然在社群發文稱布佈3件事，並寫道：「天佑美軍、天佑美國，我們才正要開始。」與此同時，五角大廈附近多家薄餅店透露，店內顧客量高於平常水準。



白宮11日在X發文表示有3件事要說，並寫到：

願上帝保佑美國部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始。

貼文並附上一隻象徵美國國鳥白頭海鵰的表情符號。

1月11日美國白宮於X平台發文，表示：「願上帝保佑美國部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始。」（X@WhiteHouse）

薄餅指數（Pizza Meter）可評估美國政府部門加班狀況：

這篇貼文同時附上特朗普日前出訪美軍基地照片，可見特朗普情緒激昂、雙手握拳，彷彿正向官兵鼓舞士氣、喊話動員。

與此同時，公開來源情報（OSINT）在X引述另個X帳號「五角大廈薄餅指數報告」（@PenPizzaReport）指出，截至美東時間11日下午4時16分，五角大廈附近多家薄餅店表示，店內流量高於平常水準。

「薄餅指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外送薄餅數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。

但是@PenPizzaReport在當日下午6時34分更新表示：「目前，五角大廈附近只有少數薄餅店回報顧客量高於平均。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】