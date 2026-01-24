美媒：特朗普政府考慮海上封鎖古巴進口石油　迫使政權交替

美國《政治報》（Politico）1月23日引述三名消息人士報道，特朗普政府考慮向古巴進口實施全面封鎖，迫使對方政權交替。另外有知情人士同日向路透社表示，墨西哥政府正審視是否繼續向古巴運送石油。



《政治報》的報道提到，有關封鎖計劃由特朗普政府內抨擊古巴的官員提出，並獲國務卿魯比奧（Marco Rubio）支持，但華府未有最終決定。

美國在1月初派兵捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言阻止委內瑞拉的石油和資金流向對方的長年盟友古巴，外界普遍憂慮此舉將導致本身面對能源、電力及經濟問題的古巴雪上加霜。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2026年1月11日表示，古巴將再也不會從委內瑞拉獲得石油和資金。（Truth Social@realDonaldTrump）

特朗普亦認為，古巴應該與美國達成協議，又稱古巴政權「岌岌可危」。不過美國和古巴的鄰國墨西哥至今仍繼續向古巴運送石油，總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）強調，有關行動是根據長遠合約協議，並視之為國際援助。

有墨西哥政府高層消息人士透露，辛鮑姆內閣官員擔心繼續向古巴運送石油可能刺激特朗普，影響與華府就審視美墨加貿易協議（USMCA）的談判，以及遊說美國無需就打擊墨西哥境內毒梟出兵等。

2025年12月15日：美國總統特朗普在白宮辦公室舉行的墨西哥邊境防禦勳章頒獎典禮上簽署行政命令，將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」。（GettyImages）

對於有關報道，墨西哥總統府重申當地一直與古巴民眾站於同一陣線，並指向古巴運送石油及另一份資助古巴醫生的協議都是主權決定。