網上瘋傳地球今年將「失重7秒」致4000萬人死　NASA急回應｜有片

社交平台近日流傳一條傳聞，稱地球將於今年8月12日短暫失去重力。該傳言聲稱，這短短七秒將引發全球災難，造成4000萬人死亡，並提到該日子源自美國太空總署（NASA）2024年外洩的一份文件。



社交平台近日傳出地球失去重力後的影片：

從網上流傳的影片可見，2026年月8月12日，地球突然失去重力，大量民眾浮上空中，造成社會大亂。

英國《每日郵報》報道， 網上傳言美國太空總署2024年11月外洩了一份文件，裏面提到的「錨定計劃」（Project Anchor）中有提及上述這個日子地球會失去重力。據稱，該計劃預算高達890億美元（約6940億港元），其目的是「建造地下碉堡」。

美國太空總署發言人近日澄清：「地球不會在2026年8月12日失去重力。」

發言人強調：「地球的重力，或者說總重力，是由其質量決定的。地球失去重力的唯一途徑是地球系統——包括地核、地函、地殼、海洋、陸地水和大氣層在內的所有部分——的質量減少。」

發言人確認，今年8月12日將發生日全食（solar eclipse），特定地區可見。日食發生期間，月球與太陽連成一條直線，從我們的視角看，太陽會被遮擋。他們補充說，這次日食不會造成任何危險。

網上流傳影片指今年8月12日地球將失去重力7秒：

發言人指：「太陽和月球對地球的重力作用雖然不會影響地球的總重力，但會影響潮汐，這種作用機制已被充分理解，並且可以提前數十年預測。」