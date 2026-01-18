重返月球前奏　NASA巨型SLS火箭運抵發射台　準備載人繞月任務

美國太空總署（NASA）周六（1月17日）將巨型太空發射系統（SLS）火箭運送至發射台，標誌著阿提密斯二號（Artemis II）的載人繞月任務進入最後準備階段。



高達322英尺（約98米）的SLS火箭以每小時1英里的速度，從甘迺迪太空中心的飛行器組裝大樓緩慢移動4英里，抵達發射台。

擬創人類離地球最遠距離

阿提密斯二號是NASA規模達數十億美元前往月球計劃的第二項任務，繼2022年無人飛行後，首次搭載四名太空人（三名美國籍、一名加拿大籍）進行為期10天的繞月飛行，將是人類迄今抵達的最遠太空距離。

NASA太空人從左至右：Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman, Canadian Space Agency Astronaut Jeremy Hansen。（NASA官方網站）

發射時間取決於2月2日的關鍵「濕彩排」（wet dress rehearsal）演習結果，該演習將模擬倒數計時，以檢查是否有問題。此外，Crew-11任務早前因有太空人出現健康問題，而是提前返回，此導致前往國際太空站的Crew-12任務發射提前，可能影響資源調配，從而推遲阿提密斯二號發射。

任務設有三個發射窗口：2月6日至4月11日、3月3日至3月11日，以及4月1日至4月6日。最終發射日期將在評估濕彩排數據後確定。