特朗普簽「確保美國太空優勢」行政令　擬2028年送太空人上月球

美國總統特朗普特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期四（12月18日）簽署一項名為「確保美國太空優勢」（Eusuring American Space Superiority）的行政令，要求採取加大研發和吸引私營部門投資等舉措，確保美國的「太空優勢」，將太空人送回月球，並着眼於在月球上建立永久基地。



綜合新華社和彭博社報道，根據白宮發布的行政令，特朗普政府將調整美國太空政策。在備受關注的探月方面，行政令說，通過阿提密斯（Artemis）計劃，在2028年前使美國人重返月球；到2030年建立「永久性月球前哨站的初步要素」，併為下一步火星探索奠定基礎。

2025年12月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署一項名為「確保美國太空優勢」（Eusuring American Space Superiority）的行政命令。（whitehouse.gov）

另一個關注點是在太空應用核能。行政令稱，要實現近期利用太空核能，措施包括在月球和太空軌道上部署核反應堆，在2030年前發射月球表面反應堆。行政令還說，要有識別和應對美國太空利益面臨威脅的能力，包括在太空中部署核武器等。

行政令鼓勵私營部門積極投資太空領域，希望到2028年吸引至少500億美元（約3890億港元）的額外投資進入美國太空領域，並且在預計國際太空站2030年退役情況下，尋求通過商業途徑進行替代。

2025年12月3日，美國華盛頓，獲總統特朗普（Donald Trump）提名出任太空總署（NASA）署長的艾薩克曼（Jared Isaacman）在國會山莊舉行的確認聽證會上作證。（Reuters）

12月17日，美國參議院批准特朗普提名的美國企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署（NASA）署長。艾薩克曼曾指出，他認為NASA應該嘗試同時瞄準月球和火星，同時優先考慮重返月球。

中國已明確計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球，這標誌着中國載人航天工程的雄心目標，除了登月，中國也在積極推進空間站建設及應用，目標是成為航天強國。

