美國發布新版國防戰略　淡化對華對抗　聚焦本土安全

美國政府發布的年度國防戰略報告對中國採取了比以往更温和的表述，提出應通過「實力威懾，而非對抗」來應對，同時將重點放在西半球的移民和毒品威脅上。



據彭博社報道，五角大樓星期五（1月23日）發布《國家防禦戰略》，要求國防部門「維持印太地區有利的軍事力量平衡」。這份報告為外界展示五角大樓如何在特朗普第二任期內，將「美國優先」的理念轉化為軍事政策。

共25頁的報告寫道：「並非為了主導、羞辱或掐制中國。恰恰相反，我們的目標遠比這更有針對性和合理性：僅確保中國或其他任何國家無法主導我們或我們的盟友。這不需要推翻政權或進行其他存在性鬥爭。」

2026年1月7日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在國會山莊向眾議院通報委內瑞拉局勢時，向媒體發表講話。（Reuters）

此外，報告延續了特朗普此前對毒品和移民等國內問題的關注，並將這些問題視為比外國對手更大的威脅。報告指出：「數十年來，美國外交政策機構忽視本土防禦，後果不言而喻。近年來，美國受到非法移民的衝擊。」

特朗普本月已下令美軍抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅並押送美國受審，還聲稱美國需要控制格陵蘭島，並警告可能對伊朗政權發動軍事打擊。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

報告指出：「國防部將不再被幹預主義、無休止戰爭、政權更迭和國家建設分散注意力。相反，我們將把人民的實際、具體利益放在首位。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

