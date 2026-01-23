特朗普「自我驅逐」計劃一週年　國土安全部長：220萬人離開美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年實施非法移民「自我驅逐」計劃（Self-deportation program），以獎金形式激勵非法居住在美國的移民離開美國。後，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）1月22日表示，計劃實施一年後，已經有220萬人透過計劃離開。



《紐約郵報》22日報道，諾姆在社交平台X發文，指由2025年1月起，220萬名非法移民已自願驅逐離開美國，當中數以萬計人士使用「CBP Home」應用程式。她指為慶祝特朗普政府上台一週年，美國納稅人慷慨地為這些非法移民離境的獎金由原本的1000美元（約7800港元）加碼至2600美元（約20,280港元）。

諾姆形容非法移民應該趁機自行離開，揚言他們假如沒有離開，華府就會找到及拘捕他們，而且永遠沒機會再次踏足美國。

國土安全部提到，特朗普再次上任的第一年就驅逐近300萬名非法移民，除了自願離開的220萬人，有67.5萬人則是被移民及海關執法局（ICE）等採取更強硬方式逐出美國。

諾姆日前指出，南部邊界去年的芬太尼（fentanyl）走私情況比2024年同期相比大減一半以上，單是美國海岸防衛隊就已經截獲足以殺害超過1.77億美國人的可卡因。她同時提到，國土安全部的行動為美國納稅人節省超過132億美元，而且拯救無數性命，提升社區，以及再次將美國人置於優先。

報道引用美國海關及邊境保衞局（U.S. Customs and Border Protection）的數據指，去年非法越境美國的人數大減，西南陸路邊界12月錄得1萬宗個案，比前年同期的96033宗，和2023年12月的301,981宗明顯下降。