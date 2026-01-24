美俄烏三方會談踏入第2天　烏外長斥俄羅斯此時大規模空襲烏克蘭

美國、俄羅斯、烏克蘭三國代表組成的安全問題工作組1月23日起在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行首次三方會談，在1月24日展開第二天會晤，路透社引述消息人士指，會談已經完結。

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）同日發文，批評俄羅斯在磋商期間向烏克蘭發動大規模導彈襲擊。



瑟比加在帖文指「和平努力？阿聯酋三方會談？外交斡旋？對烏克蘭人而言，這又是另一個俄羅斯恐怖攻擊的夜晚。」

他續稱在三方代表團在阿布達比會晤推進和平進程之際，俄羅斯總統普京冷酷地下令對烏克蘭發動大規模導彈襲擊，「他的導彈不僅擊中我們人民，也擊中談判桌。」

美俄烏官員的會談在阿布扎比的酒店Emirates Palace hotel舉行。

會談計劃持續兩天，俄媒塔斯社（TASS）較早前引述消息人士稱，各方的談判代表在首日談判結束後，將向各自政府報告會談初步成果。

一名白宮官員告訴美國全國廣播公司（NBC），首日的三方會談富有成效。

2026年1月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在首日會談結束前夕表示，現時對談判內容下結論還為時過早，烏方將觀察翌日的談判進展和成果。