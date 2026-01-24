美俄烏首次三方會談　首日磋商結束翌日繼續

美國、俄羅斯、烏克蘭官員1月23日在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行首次三方會談，按計劃將為期兩天。綜合外媒報道，首日的磋商已結束，三方的談判代表皆同意24日繼續進行會談。



半島電視台（Al Jazeera）23日稱，烏克蘭總統府在發給記者的訊息中，稱首日會談已經結束，雙方將於24日繼續舉行會談。俄媒塔斯社（TASS）引述消息人士稱，各方的談判代表在首日談判結束後，將向各自政府報告會談初步成果。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在首日會談結束前夕表示，現時對談判內容下結論還為時過早，烏方將觀察翌日的談判進展和成果。

烏克蘭首席談判代表、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在社交媒體X表示，此次會議重點討論了結束俄羅斯戰爭的各項參數，以及聚焦實現有尊嚴並且持久的和平

一名白宮官員告訴美國全國廣播公司（NBC），首日的三方會談富有成效，將於翌日繼續進行。

2026年1月23日，阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi），總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan，不在圖中）接見了參加三方會談的美國、俄羅斯及烏克蘭代表團成員，其中包括烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）和美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）

烏方代表團由烏梅羅夫率領，包括不同外交官、安全官員；俄方則派出俄軍總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）率領談判團隊。

美方團隊則是由特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、美國特使威特科夫（Steve Witkoff），新成立「和平委員會」的高級顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）組成。

2026年1月23日，阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi），總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）接見了參加三方會談的美國、俄羅斯及烏克蘭代表團。（Reuters）

與此同時，俄羅斯在會談期間加強打擊烏克蘭能源系統，導致基輔等主要城市在氣溫徘徊在冰點以下的情況下斷電斷暖。

烏克蘭最大的私營電力生產商負責人季姆琴科（Maxim Timchenko）23日告訴路透社，當地局勢正接近人道主義災難，烏方需要爭取停火以避免能源設施再遭襲擊。