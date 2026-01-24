雀巢奶粉回收：瑞媒指原料來自中國供應商　法國調查2嬰死亡事件

由於產品或受蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染，總部位於瑞士的雀巢（Nestle）1月初宣告召回在全球多個地區的部份批次嬰兒奶粉，瑞士傳媒《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger）1月22日引述瑞士聯邦食品安全局表示，疑受污染的原料是來自一家中國供應商。

法國衛生部1月23日則宣告調查兩宗嬰兒死亡事件，他們均曾飲用如今回收的嬰兒配方奶粉，目前未有證據顯示死因與奶粉有關。據法媒指，有關奶粉品牌為雀巢旗下的Guigoz。



雀巢為何回收部份奶粉批次？

雀巢1月初時指，公司對用於生產可能受影響奶粉產品的花生四烯酸油（arachidonic acid）及相關油脂混合物檢測時，發現主要供應商提供的原料存在質量問題，可能存在蠟樣芽孢桿菌，決定回收多個批次嬰兒奶粉，包括在香港、歐洲、土耳其、阿根廷等地的批次。雀巢未有透露供應商名稱。

若進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，有可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

雀巢位於瑞士辦公室外的公司標誌，攝於2024年2月（REUTERS）

瑞媒：原料來自中國供應商

至1月22日，瑞士傳媒《每日廣訊報》引述瑞士聯邦食品安全局發言人報道，受影響的花生四烯酸油是來自一家中國供應商，有關公司屬全球三大花生四烯酸油生產商之一。

法國為何調查2嬰死亡事件？

法國衛生部1月23日則宣告調查兩宗嬰兒死亡事件，兩嬰均曾飲用涉及本月回收事件的嬰兒奶粉。

綜合法媒《世界報》（Le Monde）、法新社報道，該品牌為雀巢旗下的Guigoz，檢察官指，其中一名嬰兒在12月25日出生，1月8日死亡，當時僅兩星期大，在1月5日至7日曾飲用奶粉，另一名嬰兒在12月23日死亡，當時為27天大。雀巢1月初在法國宣告回收的奶粉中，包括Guigoz的部份批次奶粉。

法國部門正展開調查，目前未有證據顯示兩宗個案的死因與奶粉有關。

雀巢2026年1月初在法國宣告回收的奶粉中，包括Guigoz的部份批次奶粉（購物網站）

受風波影響，法國乳製品企業拉克塔利斯公司（Lactalis）1月21日也宣布，在法國、中國、西班牙、澳洲等18個國家和地區召回多個批次的嬰幼兒奶粉，原因是相關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素，存在引發腹瀉和嘔吐等風險。