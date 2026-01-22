法國乳業公司Lactalis召回多批次嬰幼兒奶粉 涉中國等多地市場
撰文：蕭通
出版：更新：
新華社1月21日報道，法國乳製品企業拉克塔利斯公司（Lactalis）同日宣布，在法國、中國、西班牙、澳洲等18個國家和地區召回多個批次的嬰幼兒奶粉，原因是相關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素，存在引發腹瀉和嘔吐等風險。
新華社指出，拉克塔利斯公司當天在聲明中說，這次召回是根據法國嬰幼兒營養專業協會的相關警告做出的「謹慎決定」。聲明說，在復原產品進行的進一步檢測中發現，產品中可能存在相關毒素。聲明表示，截至目前，法國相關部門尚未收到食用涉事產品後發生不良反應的報告。
原料含蠟樣芽孢桿菌毒素
路透社報道，該公司聲明中表示，由於供應商提供的原料中含有蠟樣芽孢桿菌毒素，拉克塔利斯營養健康公司（Lactalis Nutrition Santé，LNS）正自願召回6批在藥店和超市有售的Picot品牌嬰兒奶粉。
路透社稱，拉克塔利斯發言人表示，此次召回涉及18個國家及地區：澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多爾、法國、格魯吉亞、希臘、科威特、馬達加斯加、墨西哥、摩納哥、西班牙、秘魯、台灣和烏茲別克。
新華社指出，近期，全球多宗嬰幼兒奶粉召回事件引發乳製品產業關注，原因均與產品可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素有關。新加坡食品局本月17日已宣布召回法國食品業者達能旗下多美滋（Dumex）嬰兒配方奶粉。本月初，雀巢在歐洲的多家子公司也宣布召回在不同市場銷售的部份批次嬰幼兒配方奶粉。
英國食品標準局日前在一份食品安全警訊中介紹，蠟樣芽孢桿菌高度耐熱，在烹調、使用沸水或沖調嬰兒奶粉的過程中難以滅活。這種細菌可能引發食物中毒，症狀可能迅速出現，包括惡心、嘔吐、胃部痙攣等。
