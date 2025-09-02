雀巢CEO違規與下屬戀愛遭斷正　上任僅一年遭「閃電炒魷」

瑞士跨國食品大廠雀巢（Nestle）9月1日發布聲明，公司行政總裁（CEO）弗雷克斯（Laurent Freixe）因為未披露與其直系下屬之間的戀情，被董事會解僱，並由納夫拉蒂爾（Philipp Navratil）接任。



英國廣播公司（BBC）報道，弗雷克斯在雀巢工作了近40年，並於去年8月升任CEO。他與一名不在執行董事會任職的員工戀愛，違反了雀巢《商業行為準則》。

2025年4月16日，時任雀巢（Nestle）行政總裁弗雷克斯（Laurent Freixe）出席在瑞士洛桑（Lausanne）附近舉行的雀巢年度股東大會（Reuters）。

另據英媒報道，雀巢透過內部投訴系統「Speak Up」收到大量報告後，於今年春季末期對弗雷克斯的私人關係進行調查。雀巢8月向英媒表示，經過內部調查發現，這些說法「毫無根據」。

然而，內部投訴持續不斷，公司董事會遂在外部法律顧問的幫助下啟動另一項調查。報道引述知情人士稱，結果發現這些指控屬實。

雀巢董事長布爾克 (Paul Bulcke) 在聲明中表示：「這是一個必要的決定，雀巢的價值觀和治理是我們公司的堅實基石。我感謝弗雷克斯多年來的辛勤付出。」

雀巢公司宣布，執行董事會成員納夫拉蒂爾（Philipp Navratil）將接替弗雷克斯（Laurent Freixe）成為公司行政總裁。（雀巢網站）

接任CEO的納夫拉蒂爾於2001年進入雀巢，曾擔任內部審計師，後來為雀巢咖啡（Nespresso）工作，並於今年加入執行董事會。