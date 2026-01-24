羅浮宮竊案｜犯案畫面首曝光　歐仁妮皇后皇冠受損壓扁照片公開

法國電視一台（TF1）《七點至八點》（Sept à Huit）節目近日獨家披露2025年10月羅浮宮（Louvre）重大盜竊案的現場畫面。節目中首次公開盜賊在博物館展廳內行動的閉路電視片段，以及歐仁妮皇后皇冠（The Crown of Empress Eugénie）被盜後受損的珍貴照片。



閉路電視片段顯示，盜賊行動迅速且異常冷靜，成功繞過部份展櫃的安全防護。從截取的部份影像畫面中可見，竊賊使用工具破壞後，徒手敲開玻璃展櫃，直接取走展品並塞進口袋。

法國電視一台（TF1）《Sept à Huit》節目首次公開羅浮宮盜竊案的現場犯案畫面。（Sept à Huit影片截圖）

防盜片段顯示，盜賊作案後開電單車、與同夥逃走。（Sept à Huit影片截圖）

該節目更首度曝光失竊的拿破崙三世妻子歐仁妮皇后皇冠受損照片。該皇冠在盜賊逃跑過程中被丟棄，遭損壞。照片顯示，文物石塊移位，多處結構鬆動，頂冠完全被壓扁。這令文物專家震驚不已，因為該文物是法蘭西第二帝國的象徵。

歐仁妮皇后皇冠受損照片首曝光。皇冠文物石塊移位，多處結構鬆動，頂冠完全被壓扁。（Sept à Huit影片截圖）

圖為歐仁妮皇后（Eugenie）的祖母綠皇冠未受損前照片。（Louvre Museum/Handout via REUTERS）

這宗案件持續受到公眾廣泛關注，亦凸顯大型博物館在開放參觀與文物保護之間面臨的挑戰。羅浮宮已修訂相關安全規章，此案已成為文化安全領域的經典案例。