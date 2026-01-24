中加達互降關稅協議後　特朗普發文抨擊：中國會「生吞」加拿大

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於1月14日至17日訪華期間，與中方達成「電動車換油菜籽」互降關稅協議後，美國總統特朗普（Donald Trump）1月23日在社交平台發文抨擊加拿大與中國做生意，稱中國在一年內就能「生吞」加拿大。



特朗普寫道，「加拿大反對在格陵蘭上建造『金穹』（Golden Dome），儘管『金穹』也能保護加拿大。相反，他們投票贊成與中國做生意，而中國會在第一年就把他們『生吞』（eat them up）！」金穹為美國籌備建造的新型導彈防禦系統。

特朗普在本週稍早出席達沃斯論壇時，重申他想奪取格陵蘭島的計劃。他在演講中表示，加拿大從美加關係中獲益過多，並稱，「我們正在建造金穹，它的本質就是保衛加拿大。加拿大的存在離不開美國。」

卡尼之後於1月22日舉行內閣會議前夕，在魁北克城（Quebec City）內的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）發表講話，反駁美國總統特朗普（Donald Trump）發表的「加拿大存活靠美國」言論。

2026年1月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在位於魁北克市的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）舉行內閣會議前，於記者會上發表演說。（Reuters）

卡尼表示：「加拿大和美國在經濟、安全和豐富的文化交流方面建立卓越的夥伴關係，但加拿大的存活並非靠美國，加拿大的繁榮昌盛源於我們加拿大人的身份。」