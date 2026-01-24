華郵：特朗普或主導達沃斯論壇　惟加拿大總理卡尼才是全場之星

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。《華盛頓郵報》的評論認為，特朗普或認為自己成功征服了這場論壇，因為無論是在主會場還是在場邊，與會者都密切注視着他的一言一行。



特朗普近日對格陵蘭（Greenland）虎視眈眈，曾威脅要對歐洲盟友開徵新關稅，都讓他1月21日（周三）的演說成為各國政要的焦點。有聲音認為，特朗普或許主導了達沃斯論壇，但場內真正的明星卻是加拿大總理卡尼（Mark Carney）。哥倫比亞大學的經濟史學家Adam Tooze直指，論壇期間唯一一場具領導人級數的演說只有卡尼，他的講話充滿份量和道德誠意。



特朗普在達沃斯的演說是全場焦點

《華盛頓郵報》的評論文章提到，大批政要1月21日（周三）爭先恐後地擠進會議廳。一位設法搶到座位的英國企業高層表示，他想待在房內，「因為能夠見證特朗普就像是一場動物園之旅。」

在一年一度的政商精英會議上，特朗普發表了冗長的講話，期間他放棄了早前在格陵蘭問題上的強硬立場，堅稱美國不會武力攻佔格陵蘭。隨後，在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，特朗普放棄了向歐洲8國加徵關稅的威脅，並表示已達成一個協議框架，以滿足他對北極安全的憂慮。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席第56屆世界經濟論壇年會時發表講話。（Reuters）

1月22日，達沃斯論壇的組織者再次將特朗普推向焦點，隆重推出他的「和平委員會」（Board of Peace）。白宮一直吹捧該委員會是解決全球衝突的工具，規模堪比聯合國。

在特朗普簽署該機構創始章程的儀式上，其他19個國家的領導人或高級官員站在他身後。特朗普的幕僚們，包括他的女婿庫甚納（Jared Kushner）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt），輪番稱讚特朗普的成就。

達沃斯論壇最佳演說卻歸屬卡尼

特朗普隨後不久便離開了達沃斯。儘管特朗普在達沃斯之巔似乎吸引了所有人的目光，但他可能並非影響最大的人。這項殊榮應歸於加拿大總理卡尼，他20日（周二）的演講被廣泛認為是本周的標誌性時刻，並贏得罕見的全場起立鼓掌。

卡尼在結束對中國和卡塔爾的訪問後抵達達沃斯，發表了一篇直面特朗普總統任內，世界格局變化的演講。他敦促達沃斯的同行「面對現實」，並「停止將基於規則的國際秩序當作仍然有效的東西來奉行」。

卡尼將許多西方領導人經常引用的，關於二戰後秩序的陳腔濫調描述為一種方便的「虛構」，即使「最強大的國家會在對自己有利的時候將自己排除在外」，這種虛構也「很有用」。這顯然是在影射美國過去幾十年來犯下的錯誤，其中或許包括2003年入侵伊拉克。

卡尼在達沃斯論壇的演講：

卡尼敦促他的同行向前看：「直言不諱地說，這是一個日益加劇的大國競爭體系，在這個體系中，最強大的國家利用經濟一體化作為脅迫手段來追求自身利益。」他表示，現時代表着一個「斷裂」（rupture）時刻的到來，並要求其他國家實現利益多元化，以「對沖」不確定性，並建立新的聯盟和合作關係。

卡尼強調：「中等強國必須攜手行動，因為如果我們不在談判桌上，我們就成了別人的盤中餐。在一個大國競爭的世界裏，中等國家面臨抉擇：要麼相互競爭以求獲得青睞，要麼聯合起來開闢一條具有影響力的第三條道路。」

與會者對卡尼坦率務實的發言大加讚賞

達沃斯論壇上的精英們對卡尼的立場讚不絕口，認為其內容充實且清晰明瞭。 歐亞集團（一間地緣政治風險諮詢公司）行政總裁Ian Bremmer表示：「我們知道，這反映了全球秩序正在發生變化，過去幾年裏，我們幾乎都看到了這種變化的趨勢，但沒有哪個主要國家的領導人願意公開承認這一點。人們將會在很長一段時間內反复思考（這次演講）。」

2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會上發表講話。（Reuters）

哥倫比亞大學經濟史學家Adam Tooze認為：「這是我認為唯一具備領導人份量的演說，它以如此沉重而真誠的道德態度，表達了我們許多人對此時此刻局勢的震驚。」

前德國外交官、歐洲外交政策界元老Wolfgang Ischinger對此表示贊同。他稱卡尼的演講「絕對令人欽佩」，並表示「現在有些人會問，為什麼我們不能邀請加拿大加入歐盟？」

不少與會者對卡尼的「舊秩序終結論」感同身受

卡尼強調的「斷裂感」在達沃斯論壇上引起了許多人的共鳴。 康奈爾大學經濟學家Eswar Prasad表示：「在我參加的許多會議上，反覆出現的一個觀點是，我們正處於一個全新的現實之中，這並非一個可以回到某程度正常狀態的周期。」

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

尼日利亞工業、貿易和投資部長Jumoke Oduwole認為：「我們正見證歷史的新一頁，但我們可以選擇是讓它演變成一場競相逐底的惡性競爭，還是優先保護我們過去幾十年建立起來的成果——多邊貿易體系，」她指出，卡尼的演講讓她感到充滿希望：「這是讓我感覺每個人都在關注世界，以及如何團結起來的達沃斯論壇之一，每個人都在用全新的視角審視彼此。」