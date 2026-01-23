卡尼反駁特朗普「加拿大存活靠美國」論　外媒：演講地具抗美象徵

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月22日舉行內閣會議前夕，在魁北克城（Quebec City）內的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）發表講話，反駁美國總統特朗普（Donald Trump）日前發表的「加拿大存活靠美國」言論。外媒報道，這座建於19世紀的要塞具有抵抗美國的歷史象徵意義，最初的興建目的是為抵禦美軍的潛在襲擊。



美媒及加拿大廣播公司（CBC）報道，卡尼22日與一眾內閣閣員在魁北克要塞進行為期兩天的會議前，發表了近30分鐘的講話。

卡尼最新的講話內容集中在國內議題，但最終仍在尾段點名反駁特朗普21日提出的「加拿大存活靠美國」言論。他表示：「加拿大和美國在經濟、安全和豐富的文化交流方面建立了卓越的夥伴關係，但加拿大的存活並非靠美國，加拿大的繁榮昌盛源於我們加拿大人的身份。」

CBC引述總理辦公室人員稱，該發言是卡尼自行添加，並非事先準備好的講話內容，而恰巧演講地本來就具有抵抗美國的象徵意義。美軍曾在1812年戰爭揮軍北上，入侵當時仍為英國殖民地的加拿大。因此，加方在8年後建立要塞，保護魁北克市免再遭受美軍攻擊。

2026年1月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在位於魁北克市的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）舉行內閣會議前，於記者會上發表演說。（Reuters）

卡尼此前在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇年會（WEF）發表演講，宣告「基於規則的舊秩序已終結，且將一去不返」，結果惹特朗普不滿。後者翌日發言時，稱對方不知感恩，並隔空喊話：「加拿大生存全靠美國。馬克（卡尼），下次你發言時，記住這一點。」