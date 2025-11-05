英國王室｜議員重提頭銜剝奪法案　外媒：哈里王子或失爵位

英國王室內部消息透露，哈里王子（Prince Harry）恐怕步上叔叔安德魯（Andrew Mountbatten Windsor）的後塵，面臨爵位被剝奪的危機。



隨著英國國會議員馬斯克爾（Rachael Maskell）重新提出《頭銜剝奪法案》（Removal of Titles Bill），王室知情人士警告，哈里可能成為下一個失去王室頭銜的成員。

英國王室內部消息透露，哈里王子恐怕步上叔叔安德魯王子的後塵，面臨爵位被剝奪的危機。（路透社）

哈里王子與梅根近照：

Page Six報道，《頭銜剝奪法案》若通過將賦予英王查理斯三世（King Charles III）及繼承人威廉王子（Prince William）撤銷王室成員世襲頭銜的法律權力。

一名知情人士表示，「一旦他們通過這些法案，如果哈里王子成為下一個，我不會感到驚訝」。這名人士坦言：

威廉若這麼做，我不會感到意外。他不是個報復心很強的人，但他覺得很失望。被親近的人背叛時，事情往往會變得更難。

這對兄弟失和已逾2年，威廉對哈里2023年發表的回憶錄《備胎》（Spare）深感憤怒。哈里在書中指控威廉曾對他施暴，更爆料凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）涉及種族歧視言論等內幕。王室作家維克斯（Hugo Vickers）更預測，威廉未來登基時可能不會邀請哈里參與加冕儀式。

相關討論源於65歲的安德魯王子上周正式被剝奪頭銜，他因捲入美國「淫魔富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞，被查理斯下令從《貴族名錄》（Peerage Roll）中除名，儘管2022年與提出指控的原告朱弗里（Virginia Giuffre）庭外和解，始終未能擺脫醜聞陰霾。

哈里與妻子梅根（Meghan Markle）享有薩塞克斯公爵與公爵夫人封號，2020年退出王室時已同意不再使用「殿下」（HRH）頭銜。王室內部人士更直言，面對可能的法律變革：「哈里一定很怕。」

【延伸閱讀】威廉王子真情剖白 談凱特患癌及成為英王後打算 罕有提及哈里（點擊放大瀏覽）

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】