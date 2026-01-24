多家企業高層告誡歐洲　不重整旗鼓恐輸給美中

無論在製藥、人工智慧還是國防領域，本周出席達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）的多名企業高層均向歐洲發出警告：若不能盡快理順內部事務，歐洲恐在與美國和中國的競爭中被邊緣化。



據彭博社報道，這些高層指出，監管過度、官僚體系臃腫，以及未能有效整治市場，正削弱歐洲在未來產業中的競爭力。他們呼籲歐洲形成統一陣線、整合資源，以提升整體實力。

2026年1月21日，瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF），蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、NVIDIA行政總裁黃仁勳以及歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde），在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表講話前合影。

意大利國防企業芬坎蒂尼（Fincantieri S.p.A.）行政總裁福爾傑羅（Pierroberto Folgiero）受訪時直言，各國各自建造護衛艦毫無意義。「我們確實需要增加國防開支，但更重要的是花得更聰明，共用平台和項目才是關鍵。」

儘管這些結構性問題由來已久，但在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起貿易戰、以及中國在多個關鍵工業領域競爭加劇的背景下，解決問題的緊迫性明顯上升。多名企業CEO認為，改變歐洲的發展敘事已刻不容緩，事關經濟增長、就業與社會凝聚力。

本周，來自全球的800多名高層齊聚達沃斯，在高能源成本、AI競賽、軍事衝突衝擊供應鏈，以及世界秩序重塑等背景下，尋求更多確定性。

瑞士製藥及生物技術企業諾華（Novartis）行政總裁納拉西姆漢（Vas Narasimhan）指出，在美國對藥品價格施壓的背景下，一些歐洲國家的創新藥物上市正受到阻礙。他說，若歐洲希望像美國和中國一樣吸引投資，「就必須加把勁」。

