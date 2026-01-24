美俄烏三方第2天會談結束　澤連斯基：會晤具建設　下週或再舉行

美國、俄羅斯、烏克蘭三國代表組成的安全問題工作組1月24日在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行第2天的三方會談，會談目前已經完結。阿聯酋政府稱會談在「具建設、積極氣氛」下進行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也指會晤具建設，下週或再舉行會談。路透社引述一名美國官員稱，預計2月1日在阿布扎比舉行更多會談。



美俄烏官員的會談在阿布扎比的酒店Emirates Palace hotel舉行。

在會談完結後，澤連斯基指下周或再進一步舉行會談，他稱軍方代表已列出未來可能舉行會談的議題清單。

阿聯酋政府發言人也表示，會談包括兩國官員之間的直接接觸，在「具建設、積極氣氛」下進行，並指俄羅斯和烏克蘭在會談重點討論美國提出和平框架中「尚未落實的要素」。

烏克蘭外長瑟比加24日則批評俄羅斯在磋商期間大規模空襲烏克蘭，他在帖文指「和平努力？阿聯酋三方會談？外交斡旋？對烏克蘭人而言，這又是另一個俄羅斯恐怖攻擊的夜晚。」

他續稱在三方代表團在阿布達比會晤推進和平進程之際，俄羅斯總統普京冷酷地下令對烏克蘭發動大規模導彈襲擊，「他的導彈不僅擊中我們人民，也擊中談判桌。」

會談持續兩天，俄媒塔斯社（TASS）較早前引述消息人士稱，各方的談判代表在首日談判結束後，將向各自政府報告會談初步成果。

一名白宮官員告訴美國全國廣播公司（NBC），首日的三方會談富有成效。