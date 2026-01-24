美國財長暗示可能撤對印度關稅 惟前提是改變石油採購渠道
撰文：張涵語
美國財長貝森特（Scott Bessent）近期接受《政治報》（Politico）採訪表示，美國對印度徵收的25%關稅已導致印度對俄羅斯石油的採購量驟減，稱這項懲罰措施取得「巨大成功」，並強調這些強硬的貿易措施正為美國帶來直接的經濟收益。貝森特亦暗示關稅並非永久性，如果印度同意徹底改革其能源採購方式，或許可以透過外交途徑解除這些障礙。
貝森特在接受《政治報》採訪時說，「我們對印度購買俄羅斯石油加徵25%關稅後，印度煉油廠對俄羅斯石油的採購量因此大幅下降，這算是一項成功。關稅目前仍然有效。我認為應該有辦法取消這些關稅，所以這既是一種有效遏止手段，也是一個巨大的成功。」
貝森特稱，在烏克蘭戰爭前，俄羅斯石油僅佔印度石油進口總量的2%至3%，但戰爭之後，印度煉油廠中俄羅斯石油的份額上升至18%至19%，幫助印度獲得「巨額利潤」。
「但諷刺的是，也是愚蠢至極的是，猜猜是誰在購買印度煉油廠裏用俄羅斯原油製成的精練產品？……是歐洲人。他們正在資助一場針對他們自己的戰爭，」貝森特說。
除了對印度加徵關稅外，美國還對俄羅斯最大的兩家石油公司——俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）實施制裁，以削弱俄羅斯為俄烏戰爭提供資金的能力。
