特朗普再斥卡尼　警告加拿大勿與華達協議　否則祭100％關稅

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華後，特朗普1月24日再發文批評卡尼，警告加拿大勿做中國向美國輸送商品的「轉運港」，他指加方若與中國達協議（make a deal），美國將對加拿大祭100％關稅，又重申中國會「生吞」加拿大。



特朗普在帖文中把卡尼稱為「州長」（Governor）。

他指「若果卡尼州長以為他能把加拿大變成中國向美國輸送商品的『轉運港』，那他就大錯特錯。中國會『生吞』加拿大，包括摧毀加拿大企業、社會結構和整體生活方式。如果加拿大與中國達成協議，所有進入美國的加拿大商品都將立即面臨100%的關稅。謝謝你關注此事！」

特朗普發表帖文批評加拿大（社交網站截圖）

在較早前的帖文中，特朗普也批評加方，寫道「加拿大反對在格陵蘭上建造『金穹』（Golden Dome），儘管『金穹』也能保護加拿大。相反，他們投票贊成與中國做生意，而中國會在第一年就把他們『生吞』（eat them up）！」金穹為美國籌備建造的新型導彈防禦系統。

特朗普在本週稍早出席達沃斯論壇時，重申他想奪取格陵蘭島的計劃。他在演講中表示，加拿大從美加關係中獲益過多，並稱，「我們正在建造金穹，它的本質就是保衛加拿大。加拿大的存在離不開美國。」

卡尼之後於1月22日舉行內閣會議前夕，在魁北克城（Quebec City）內的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）發表講話，反駁美國總統特朗普（Donald Trump）發表的「加拿大存活靠美國」言論。

2026年1月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在位於魁北克市的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）舉行內閣會議前，於記者會上發表演說。（Reuters）

卡尼表示：「加拿大和美國在經濟、安全和豐富的文化交流方面建立卓越的夥伴關係，但加拿大的存活並非靠美國，加拿大的繁榮昌盛源於我們加拿大人的身份。」