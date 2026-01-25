紐約市一公寓氣體爆炸起火　至少1死14傷　逾百戶居民疏散｜有片

美國紐約市布朗克斯區（Bronx）一幢17層高公寓的高層單位1月24日發生氣體爆炸導致四級大火，至少1死14人受傷，約150戶居民須緊急疏散。消防人員在數小時後，成功撲滅火勢。



綜合美國《紐約時報》及美國廣播公司（ABC）24日報道，當地消防部門表示，他們在當地時間午夜12時左右接報涉事公寓內有強烈煤氣味，隨即趕往現場。消防人員在15樓及16樓進行調查期間，16樓突然發生爆炸，火勢其後從該樓層向上蔓延至17樓。

從網路上流傳的照片和影片顯示，大樓頂部燃起熊熊大火，滾滾黑煙滾滾升起。

消防部門稱，他們之後一度派出超過200名消防和緊急應變人員參與救援。消防局長約翰·埃斯波西托形容這次救援行動是「極度危險」，消防人員在爆炸發生後，展開艱苦的搜救工作，尋找受困居民，期間更有消防人員一度被困電梯。

當局指，火災中有1人死亡，傷者中有1人傷勢危殆，5人傷勢嚴重，所有傷者均被送往當地醫院。

據報道，負責住房和規劃的副市長Leila Bozorg表示，該住宅當時正在進行翻修，據他所知燃氣工程已完工並驗收合格，當局之後將調查氣體泄漏的原因。