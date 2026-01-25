明尼蘇達州再現移民執法槍擊案　涉事37歲男遭擊斃　引爆示威衝突

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）1月24日再爆移民執法槍擊事件，美國土安全部（DHS）稱，一名持有槍械的男子當日遭移民執法人員擊斃。當地警方後來證實，死者為37歲白人男子，是當地居民及美國公民，惟暫未透露涉事者姓名。這是當地月內第二宗涉及聯邦執法人員的致命槍擊案。槍擊事件發生後，愈來愈多示威者在槍擊現場附近聚集，並與執法人員爆發衝突。



路透社及美媒報道，國土安全部24日在社交媒體X發文，稱DHS執法人員當日在明尼阿波利斯對一名被通緝的非法移民展開行動時，涉事男子突持一把9毫米半自動手槍接近邊境巡邏執法人員。

網上流傳事發一刻的影片：

國土安全部稱：「執法人員試圖對疑犯繳械但對方激烈反抗，一名探員出於自身及同事生命安全的考慮，開槍自衛。現場醫護人員立即對疑犯進行救治，但他已當場死亡。」DHS補充指，疑犯攜帶了兩個彈匣，且沒有身份證件文件。

阿波利斯市警方後來披露更多細節，除了透露涉事男子的身份資訊外，還提到該男子是合法持槍者，擁有持槍許可證。

2026年1月24日，美國明尼阿波利斯市再爆移民執法槍擊事件後，圖為執法人員在槍擊現場戒備。（Reuters）

槍擊現場附近爆大規模示威

路透社稱，槍擊事件後，現場的聯邦執法人員出動催淚彈，驅散愈來愈多的圍觀者使用了。美媒則指，在槍擊事件獲媒體報道大約一小時後，當局出動包括催淚彈等強硬手段，驅散現場人群。

隨着緊張局勢升級，愈來愈多示威者在槍擊現場附近聚集，他們設置了臨時路障，將垃圾箱和垃圾桶拖到街上，切斷了部份地區的交通。

+ 1

對此，國土安全部稱，事發後有約200名「暴徒」抵達現場，開始阻撓並攻擊執法人員，當局隨即採取人群控制措施。當地警方則指，現場局勢「緊張」要求人們避開該區域。

特朗普：當地市長、州長煽動叛亂

市長弗雷（Jacob Frey）及州長沃爾茲（Tim Waltz）呼籲特朗普政府立即停止在該州進行的移民執法行動；一名白宮官員告訴路透社，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經聽取了有關槍擊事件的簡報。

特朗普其後在社交媒體Truth Social發文，為執法人員開槍的舉動辯護，質疑是不是市長和州長下令禁地方警察保護聯邦執法人員，又指他們2人用「傲慢、危險、狂妄的言論」煽動叛亂。

明尼蘇達州最近發生多宗具爭議的移民執法行動，先是37歲女子古德（Renee Nicole Good）7日遭移民執法人員擊斃，一週後移民執法人員擊傷另一名男子，最近再有一名年僅5歲的男童遭移民執法人員逮捕，種種事件引起當地民眾的不滿。