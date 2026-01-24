明尼蘇達州數千人總罷工抗議ICE：不工作、不上學、不購物｜有片

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯-聖保羅市（Minneapolis-St. Paul）數千人周五（1月23日）冒著零下低溫舉行大規模示威，抗議聯邦政府與美國移民及海關執法局（ICE）針對移民的激進執法行動。示威者在市中心遊行，高呼「ICE OUT」。數百家商店關門歇業，學校停課，工人罷工。



綜合《紐約時報》與《華爾街日報》報道，當日的抗議是居民、宗教領袖及工會組織的「總罷工」（General strike）一部份。數百家商店響應號召關門歇業，學校停課，工人罷工。聖保羅一家咖啡館的告示寫道：「總罷工：不工作、不上學、不購物，ICE撤離。（No work, no school, no shopping, ICE out.）」

現場密密麻麻的抗議人潮：

在明尼阿波利斯機場，逾100名聲援移民的神職人員跪地祈禱後被警方逮捕。

此次抗議為近期規模最大的一次，旨在向聯邦政府施壓，要求從街頭撤回數千名特工。美國副總統萬斯（JD Vance）周四（22日）稱州和地方官員「不配合」是導致局勢失控的原因。

國土安全部堅稱有必要拘留非法移民，大規模移民執法是特朗普競選連任時的關鍵承諾。《紐約時報》指，始於2025年底的移民執法行動已致約3000人被捕。