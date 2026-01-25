芬蘭總理奧爾波抵達北京 展開4日訪華行程
撰文：劉耀洋
出版：更新：
芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）1月25日抵達北京，開始對中國進行為期四天的正式訪問。
央視25日報道，奧爾波進行訪問期間，將分別與中國國家主席習近平主席、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。
奧爾波此訪率領逾20間企業高層隨訪，涵蓋機械、森林工業、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢產業。
中國商務部發言人此前介紹，商務部將在訪問期間，與芬方簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。
中國外交部早前則表示，中方高度重視中芬關係發展，願與芬方密切高層交往，鞏固政治互信，在多邊事務中增進相互理解與協作，共同推動中芬關係邁上新台階。
報道指，中芬2025年的雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元（約1,790億港元），兩國企業對加強互利合作的熱情持續高漲。
芬蘭總理奧爾波1.25訪華 中國商務部：中芬經貿合作基礎不斷鞏固王毅與芬蘭外長通話 稱中歐是夥伴 雙邊關係應以合作為主基調芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯對烏克蘭行動 加劇歐洲安全威脅芬蘭擬擴大對華為5G網絡禁令範圍 稱出於國家安全原因