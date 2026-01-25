芬蘭總理奧爾波抵達北京　展開4日訪華行程

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）1月25日抵達北京，開始對中國進行為期四天的正式訪問。



央視25日報道，奧爾波進行訪問期間，將分別與中國國家主席習近平主席、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

奧爾波此訪率領逾20間企業高層隨訪，涵蓋機械、森林工業、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢產業。

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）2025年10月出席歐盟峰會（Reuters）

中國商務部發言人此前介紹，商務部將在訪問期間，與芬方簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

中國外交部早前則表示，中方高度重視中芬關係發展，願與芬方密切高層交往，鞏固政治互信，在多邊事務中增進相互理解與協作，共同推動中芬關係邁上新台階。

2025年1月25日，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）抵達北京，開始對中國進行為期四天的正式訪問。（新華社）

報道指，中芬2025年的雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元（約1,790億港元），兩國企業對加強互利合作的熱情持續高漲。