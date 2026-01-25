特朗普威脅祭100％關稅後　卡尼籲加拿大人買國貨應對外部威脅

特朗普1月24日兩度發文批評加拿大總理卡尼，並威脅加方若與中國達協議（make a deal），美國將對加拿大祭100％關稅。卡尼同日稍後上傳一段預先錄製的影片，呼籲加拿大人購買加拿大產品，以應對來自外部的經濟威脅。



加拿大廣播公司（CBC）報道，卡尼24日在社交媒體X發布影片，他在片中表示：「鑑於加拿大的經濟正經受來自國外的威脅，加拿大人做出了一個選擇，專注於我們能夠控制的事情。」

卡尼強調，加拿大人無法控制其他國家的行為，但可以成為該國自己最好的客戶，並呼籲加拿大人購買加拿大產品，用加拿大物料建設國家，重申將推動實施購買國貨的政策。

卡尼在影片中未直接提及美國，或說明加拿大經濟面臨甚麼具體外部威脅。特朗普同日稍早則曾發文批評卡尼，不但將其稱為「州長」（Governor）及威脅加徵關稅， 又重申加拿大若與中方打交道，將被對方「生吞」。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

卡尼政府暫時仍未直接回應特朗普的威脅，加拿大貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc）則發聲明，指雖然加拿大和中國解決了多個重要的貿易問題，但沒有尋求達成自由貿易協議，強調加拿大致力維持與美國的關係。