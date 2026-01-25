冬季風暴侵襲美國　逾1.4億人受影響　紐約至少3人凍死

美國1月24日遭冬季風暴侵襲，不少地方下大雪，多個州份進入緊急狀態。估計全國有超過1.4億人受寒流影響，大批航班取消。而在紐約，就有至少3名懷疑露宿者凍死街頭。



《衛報》及《紐約郵報》等傳媒24日報道，美國多個地區在當天早上錄得降雪，包括俄克拉何馬、艾奧瓦、田納西、堪薩斯、德州及密蘇里等州份。氣象部門向新墨西哥州至新英格蘭地區約1.4億民眾發出冬季風暴警告，佔美國人口超過四成。

特朗普：批准多個州份進入緊急狀態

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）24日下午在自家社交平台Truth Social發文，表示批准田納西、佐治亞、北卡羅萊納、馬里蘭、阿肯色、肯塔基、路易斯安那、密西西比、印第安納及西維珍尼亞州的緊急狀態令。他亦指華府與聯邦緊急措施署（FEMA）、州長及州緊急管理團隊合作，確保大家安全。而南卡羅萊納及維珍尼亞州亦於同日較早時獲特朗普批准進入緊急狀態。

寒冷天氣導致美國中西及南部地區多條道路及公路結冰，電力公司則加強預防措施避免停電。不過據PowerOutage.us網站顯示，截至24日下午，全國有超過13萬戶停電，其中約6.16萬戶屬於德州。

美國大部份地區遭受冬季風暴侵襲，多個地方下大雪。圖為2026年1月24日，俄克拉何馬州有一名女孩在雪中作樂。（Reuters）

根據航班追蹤網站FlightAware.com的數據顯示，截至24日下午，近1.4萬個當天至周一（26日）內陸及往來美國的航班被迫取消。

紐約3人凍死街頭 疑是露宿者

全國有至少16個州份已宣布進入緊急狀態，官員呼籲民眾避免外出，並留在安全地方。紐約新任市長曼達尼（Zohran Mamdani）預計市內會有3至16吋降雪量，當地警方表示，24日早上在曼哈頓及布魯克林地區分別發現2名30多歲及67歲男子，以及1名64歲女子凍死街頭，當局估計3名死者都是露宿者。

美國多個地區遭受冬季風暴侵襲，無論是官員及民眾都嚴陣以待。圖為2026年1月24日，華盛頓一間超市的貨品被民眾搶購一空後，凍櫃內貨架空空如也。（Reuters）

紐約市政府在寒流警報發出前已經採取措施，包括開放避寒中心等，協助露宿者避免留在室外。