美國迎極寒冬季風暴　特朗普：聯邦緊急事務管理局已做好準備應對

美國從當地時間1月23日開始，一場特大冬季風暴將襲擊美國一半以上地區。風暴源自美國中南部，預計將帶來大範圍的強烈降雪、凍雨和嚴寒天氣。全美約1.5億人處於冬季極端天氣預警覆蓋範圍內，警報預計將持續到周日。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他已於周五聽取有關這場暴風雪的簡報，並稱聯邦緊急事務管理局（FEMA）已做好充分準備，以應對即將到來的暴風雪。



綜合外媒報道，美國國家氣象局警告稱，極端天氣將影響行車條件並可能導致停電。航空公司正緊急取消航班，全國各地的州長也紛紛宣布進入緊急狀態，以便有效調配資源。學校預計下週將提前放學，以應對風暴的影響。

根據美國國家氣象局的說法，從俄克拉何馬州（Oklahoma）到麻省（Massachusetts），風暴系統北側地區可能會出現多達一英尺的降雪。至於系統南側——包括德州、南及北卡羅來納州、維珍尼亞州（Virginia），則更有可能出現雨雪混合天氣。

這張題為「數百萬美國人嚴陣以待應對暴風雪」的資訊圖攝於2026年1月23日，其中可以看到將會受風暴影響的地區。（Getty）

據悉，預計寒冷陣風將使體感溫度降至零度以下，美國北部和中部平原地區甚至可能出現華氏零下50度（攝氏零下46度）的低溫。