美俄烏會談未達成協議　領土問題仍僵持　各方同意下周繼續會談

由美國斡旋的第二輪俄烏談判25日在阿聯酋阿布扎比結束，兩日會談期間雙方未能達成協議，但同意下周日繼續會談，表示願意保持對話。



烏克蘭總統澤連斯基（Vlodmir Zelensky）會後在社交平台表示，此次會談討論重點集中在結束衝突的條件以及戰後的安全保障方案。他稱，各方已認識到有必要由美國對結束衝突的進程及切實安全落實情況進行監督和管控。美方在會談中提出了有關衝突結束條件的可能形式以及實現這一目標所需的安全條件。

美方則表示，為烏克蘭設計的安全協議是各國與北約官員所見過的「最強」方案。​美國官員還稱會談已進入「非常具體」的細節，對推進停戰框架抱謹慎樂觀，並認為距離普京與澤連斯基會面（雙邊或與特朗普「三方會晤」）「不算太遠」。​

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為威特科夫與庫什納在克里姆林宮會晤俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭，不在圖中）討論俄烏和平方案。（Reuters）

路透社報道稱，俄方堅持要求烏克蘭交出頓巴斯全境作為停火條件，尤其是烏仍控制的頓涅茨克約20%的領土（約5000平方公里），澤連斯基明確拒絕任何領土讓步，成為談判主要癥結。

會談期間，俄軍對基輔、哈爾科夫等地發動大規模空襲，出動約375架無人機和21枚導彈，主要打擊能源設施，造成基輔約80萬戶停電、至少1人死亡、30多人受傷。​

澤連斯基表示，軍方已確定在下一輪會談中可能討論的問題清單，下一輪會談可能於下周進行。