日本迎大雪高峰　札幌、金澤降雪量創1月新高　交通嚴重受阻

日本受到持續的冬季氣壓形態影響，當地自1月24日一連兩天迎來大雪高峰。以日本海一側為中心成為重災區，其中在石川縣金澤市就錄得比平時多9倍的積雪量，北海道札幌市亦出現大雪。惡劣天氣對交通運輸恐造成重大影響，民眾需持續保持警戒。



日本氣象協會預計影響將持續到26日

日本放送協會（NHK）及日本氣象協會25日報道，截至25日早上，金澤市在過去6小時錄得破紀錄的37厘米降雪量；鳥取市及札幌市則分別有30及28厘米降雪量，同樣創下1月最高降雪量紀錄。

報道提到，直到25日中午，著名豪雪地區青森縣酸湯的積雪達441厘米；秋田縣鹿角市的115厘米積雪則打破1月紀錄；札幌市的積雪則為101厘米，是自2022年3月以來再次錄得破1米的積雪紀錄，亦是創下自2000年有統計以來的1月新高。

北海道與東北地區的影響預計將持續至26日（周一）下午，所有時段均可能受影響，加上風勢強勁，可能出現暴風雪導致能見度降低。全國多條道路及高速公路受風雪影響而擠塞或封閉，其中連接大阪至名古屋的國道1號、名神高速公路等由24日晚上起封閉，直到25日中午過後逐漸解封。至於一度延誤的新幹線服務就已經回復正常。

關東甲信與東海地區將以25日（周日）為中心易受影響，特別是東海地區，名古屋等市區也可能有降雪，路面恐結冰，需警惕路滑事故。近畿至九州北部地區，到25日為止影響較大。中國地方在24至25日亦有顯著影響時段。

四國與九州北部的降雪高峰則在24日，部份不常下雪的地區也可能積雪，當局呼籲駕駛務必安裝冬季輪胎。

政府建議民衆主備好防寒措施

當局建議民眾，出行前務必確認最新氣象與交通資訊，考慮變更外出計劃或交通工具。若需駕車，應準備好禦寒衣物、飲水食品、行動電源、牽引繩、雪鏟等應急物品，並確保燃料充足。若預報有暴風雪，應審慎考慮是否外出。