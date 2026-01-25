美共和黨擬中期選舉前召開黨代會　扭轉低迷支持率

美國共和黨將在年底中期選舉前召開黨代表大會，向選民推銷特朗普政府的政策，以扭轉目前低迷的民調支持率。



美國共和與民主兩黨通常會在大選年，即每隔四年才舉行一次全國代表大會，以正式提名各自的總統候選人。但共和黨全國委員周五（1月23日）投票決定修訂黨章，為在今年11月中期選舉前再舉行一次黨代會掃清了障礙。

從歷史經驗來看，中期選舉一般對執政黨不利，而目前共和黨控制着白宮與國會兩院。儘管如此，共和黨全國委員（RNC）主席Joe Gruters對共和黨將保住兩院多數席位持樂觀態度。

Gruters周五告訴媒體：「我們將創造歷史，因為我們擁有有史以來最好的總統。他在一年內取得的成就，多數總統花八年都做不到。」

特朗普在共和黨全國代表大會(RNC) 正式獲確認總統候選人身份，其家人齊集為其站台。（Reuters）

他形容，這次罕見的黨代會將是一場「特朗普盛會」。Gruters沒有說明更多細節，但透露籌備須半年時間，這意味着大會可能在7月或8月舉行。這將是近代史上，共和黨首次召開中期黨代會。

共和黨人把此次大會視為宣傳政績的絕佳機會，他們將試圖說服選民，關稅等特朗普政策正讓美國經濟走上正軌。共和黨籍的亞利桑那州參議員霍夫曼說：「在特朗普總統領導下，經濟已重回正軌，我們正在遣返移民。」

但有越來越多跡象表明，許多美國人對特朗普的政策與表現不滿。民調顯示，除了忠於特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）選民群體外，多數美國民眾都認為特朗普過分關注委內瑞拉和格陵蘭島等國際事務，在降低人民生活費等民生問題上卻做得不夠。

2026年1月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）於「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）出席眾議院共和黨人的閉門會議，並發表講話。（Reuters）

特朗普政府打擊無證移民的執法行動也引起獨立選民批評，就連在2024年大選中支持特朗普的著名播客主持人羅根（Joe Rogan）也把政府的做法比作納粹德國。

面對如此不利的局面，白宮幕僚長懷爾斯日前說，特朗普將像對待總統選舉一樣，全力投入到中期選舉的競選活動中。

布朗大學政治學教授Wendy Schiller警告，把中期選舉塑造成對總統的公投存在風險。「如果他試圖告訴大家，物價並不是真的那麼高，經濟一片大好，他將無法幫到他們（共和黨），因為選民不會相信這些話。」

Schiller認為：「共和黨面臨的危險是，這次中期大會可能會變成對特朗普表忠誠的秀，然後他們所有候選人都會被一個在每項重要議題上都民調低迷的總統所拖累。」

共和黨全國代表大會 (RNC) 第三天，一名支持者舉著共和黨總統候選人、美國前總統特朗普和共和黨副總統候選人JD·萬斯的名字。（Reuters）

本屆中期選舉對共和黨至關重要。如果民主黨成功奪回眾議院，特朗普權力將被削弱，特朗普政府也將面對更多國會調查，他本人還可能第三度遭受彈劾。

不過，民主黨要在接下來10個月內保持勢頭是一大挑戰。周五公佈的數據顯示，1月份美國消費者信心指數升至五個月來的最高水平，如果數據持續改善，民主黨主打生活費危機的策略恐無法奏效。

此外，由於此次可能失去議席的共和黨參議員較少，民主黨不太可能奪回參議院。共和黨競選資金雄厚，也是民主黨面對的不利因素。

