明尼蘇達州再傳ICE人員槍擊案　多名參議員揚言反對政府支出法案

多名美國參議員周六（1月24日）說，在明尼蘇達州（Minnesota）又一名公民在聯邦的移民執法中遭到槍殺後，他們將投票反對即將出台的政府支出法案，這大大增加了政府下周停擺的可能性。



法媒報道，國土安全部（DHS）和國防部五角大樓等聯邦政府大部分部門的資金將於1月31日到期。共和黨控制的眾議院已通過將撥款延長至9月的方案，但仍需參議院批准。

共和黨在參議院中勉強佔據多數，但如果沒有民主黨的支持，共和黨的席位不足以通過支出法案。

民主黨參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）說：「我不會支持目前的國土安全部撥款法案。」

她說，特朗普政府和國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）「將訓練不足、好鬥的聯邦特工派上街頭，卻不追究他們的責任」。

2026年1月24日，美國明尼蘇達州，圖為37歲註冊男護士普雷蒂在現場與ICE執法人員發生衝突隨後被擊斃。（Reuters）

37歲的明尼阿波利斯護士普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti）周六被槍殺。三周前，另一名明尼蘇達州居民、37歲的古德（Renee Nicole Good）也被一名聯邦特工槍殺。

維珍尼亞州民主黨參議員沃納（Mark Warner）周六在X上就普雷蒂之死發文說：「這種殘酷的鎮壓必須停止。

「我不能也不會投票支持國土安全部獲得撥款，只要本屆政府繼續對我們城市進行這種暴力的聯邦接管。」

美國歷史上持續時間最長的政府停擺於去年11月結束，持續了43天。

參議院規定，支出法案需要60票才能通過，而越來越多的民主黨議員撤回對支出法案的支持，使得政府很可能在上次停擺僅僅兩個月後，再次停擺。

本文獲《聯合早報》授權轉載

