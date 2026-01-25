英國擬組建「國家警察局」　相當於英版FBI

英國政府1月24日宣布，將新建一個全國性警察機構「國家警察局」（National Police Service，NPS），相當於英國版的聯邦調查局（FBI），旨在對英國警務系統作現代化改造，以便更好應對恐怖主義、欺詐、有組織犯罪及其他複雜犯罪活動。



2025年9月5日，英國倫敦，將出任內政大臣的馬曼婷 (Shabana Mahmood）步行離開唐寧街10號首相府。（Reuters）

英國政府將公布大規模警務改革

路透社報道，該機構將整合英國「國家打擊犯罪調查局」（National Crime Agency，NCA）的工作以及反恐、道路警務等全國性職能。NCA隸屬內政部，負責調查毒品走私、人口販運等嚴重有組織犯罪。

新成立的NPS負責人一旦獲得任命，將成為英國最高級別警官。按照路透社説法，現階段，倫敦警察局局長是英國執法系統最高級別官員。

組建NPS是英國政府定於26日公布的大規模警務改革計劃中，重要的組成部份。依照英國內政部説法，這將是1829年時任內政大臣羅伯特·皮爾（Robert Peel）組建首支專業警察力量——倫敦警察局以來，英國警務系統最大規模的一次改革。據路透社報道，這次改革預計將削減英國警察數量，以節省開支和清理隊伍。

英國現任內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，現行警務模式服務於新世紀需求，「我們將組建可稱為『英國版FBI』的國家警察局，運用世界級人才和尖端科技追蹤並緝拿罪犯」。

2025年10月4日在英國倫敦舉行反以色列集會上，警方拘留部份示威者（Reuters）

路透社指出，英國尚無全國性的警察隊伍，英格蘭和威爾士地區共設43支地方警察力量，其中部份承擔全國性職能，例如倫敦警方負責反恐工作。

馬曼婷稱，部份地方警力缺乏應對複雜現代犯罪所需的技能或資源，例如欺詐、網絡虐待兒童或有組織犯罪。此次改革可減輕地方警力的負擔，使其能夠專注處理日常犯罪案件，如商店盜竊和反社會行為，並抓捕轄區內的犯罪分子。