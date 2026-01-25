諷北約盟軍戰時遠離前線惹怒英國　特朗普「補鑊」點名讚英軍勇敢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前受訪嘲諷北約盟軍在阿富汗戰爭期間遠離前線，引起一眾盟友不滿，尤其是陣亡人數只僅次於美國的英國。特朗普在英國政界甚至皇室都表示不滿後，於1月24日特別點名讚英軍表現勇敢，稱他們是偉大的戰士。



特朗普24日在社交媒體Truth Social發文，稱偉大而勇敢的英軍士兵永遠與美國站在一起並肩作戰，又提到英軍在阿富汗有457名士兵陣亡，另有不少人身負重傷。

他強調：「這（英美關係）是牢不可破的情誼紐帶，英軍擁有無比的勇氣和精神，（除了美國外！）無人能及。我們愛你們所有人，並將永遠愛你們！」

2018年5月18日，英國温莎堡（Windsor Castle）前飄揚着英國國旗和美國國旗。（Getty）

特朗普23日在訪問中聲稱，北約士兵在阿富汗戰爭中都「留在後方」、「遠離前線」，結果引起英國舉國不滿。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）23日強烈批評，指所謂「遠離前線」的言論侮辱且令人震驚，又婉轉要求特朗普道歉，稱「如果我這樣說錯話或者用詞不當，我一定會道歉」。

2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普-甘迺迪中心舉行的眾議院共和黨人年度議題集思會上發表講話時，做出模仿舉重的動作嘲諷跨性別運動員。（Reuters）

曾兩度在阿富汗服役的英國哈里王子（Prince Harry）也表態，稱他在當地服役結交終生摯友，也失去朋友。成千上萬人的生活改變，無數家庭承受戰爭代價，這些犧牲理應得到如實尊重。