貝森特：加中貿易協議若超出公布範圍　中國或面臨額外懲罰

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強化了總統特朗普對加拿大加徵100%關稅的威脅，並警告，如果加拿大和中國達成協議超出已公佈的範圍，中國也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。



綜合彭博社和法新社報道，貝森特周日（1月25日）在美國廣播公司（ABC）的節目中說，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與中國達成降低部分貿易壁壘的協議，暗示卡尼「180度大轉彎」。

他說：「幾個月前，加拿大與美國一道對中國鋼鐵產品徵收高額關稅，因為中國存在傾銷行為。歐洲也採取同樣做法。現在卡尼總理似乎180度大轉彎。」

2026年1月16日訪華期間，加拿大總理卡尼在北京日壇公園會見傳媒（Reuters）

卡尼1月早前訪問中國後，宣佈允許4萬9000輛中國電動車進入加拿大市場，並移除100%的附加稅，這是旨在重建加拿大與北京關係的廣泛協議的一部分。卡尼與中國國家主席習近平會晤後說，他預計中國將降低對加拿大油菜籽的關稅。

貝森特周日警告，如果加拿大與中國簽署一項自由貿易協定，並允許廉價商品尤其是汽車製造業商品進入美國供應鏈，美國可能對加拿大徵收100%的關稅。

此前一天，特朗普（Donald Trump，又譯川普）也發出了類似的威脅。

貝森特還警告說，如果加中協定內容超出已公布範圍，中國也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。

貝森特說：「我們與加拿大的市場高度一體化，商品在生產過程中可能六次跨境。我們絕不能讓加拿大成為中國向美國傾銷廉價商品的通道。」

2026年1月19日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞士達沃斯USA House舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF）會議上發表聲明。（Reuters）

加拿大負責美國貿易事務部長勒布朗（Dominic Leblanc）24日說，加拿大並未尋求與中國達成自貿協定，卡尼與習近平之間的協議旨在解決關稅爭端。

貝森特25日還提出今年夏天重新談判美國—墨西哥—加拿大貿易協議（USMCA）的可能性，但他沒有具體說明美加近日分歧將如何影響這一進程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

