回應特朗普100%關稅威脅　卡尼稱無意與中國達成自貿協議

美國總統特朗普早前威脅若加拿大與中國繼續簽訂自由貿易協議，將對加拿大施加100%關稅。加拿大總理卡尼（Mark Carney）25日回應稱，無意與中國達成自由貿易協議，只是糾正近年間中加互徵關稅的問題。



卡尼表示，根據美墨加自由貿易協定，三方承諾不會在未經事先通知的情況下與非市場經濟體簽訂自由貿易協定。他稱：「我們無意對中國或其他任何非市場經濟體這樣做」，強調加拿大只是降低了部分中國商品的關稅。

特朗普24日在自家社交平台發文稱：「如果卡尼認為他能把加拿大變成中國向美國輸送商品的『轉運港』，那他就大錯特錯了。」他還指：「如果加拿大與中國達成協議，所有進入美國的加拿大商品將立即面臨100%的關稅。」

１月１６日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

25日，特朗普又發佈一段影片，當中加拿大汽車製造商協會行政總裁警告說，沒有美國的准入，加拿大汽車產業將無法成立，同時指出僅加拿大市場規模不足以支持中國大規模製造。

特朗普此番言論與最初中加傳出達成貿易協議的消息時表態形成鮮明對比，當時他對媒體指卡尼與中國簽貿易協議是一件「好事」。惟繼卡尼近期在達沃斯論壇呼籲呼籲「中等強國」結盟，警告大國對其他國家施加脅迫後，二人口水戰升級。