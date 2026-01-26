尼帕病毒Nipah virus｜外媒：印度疫情或來自醫院

印度東部西孟加拉邦出現尼帕病毒（Nipah Virus）疫情，確診病例已升至5宗。多間傳媒引述西孟加拉邦衞生官員消息稱，加爾各答附近一家私立醫院的2名醫護人員是本次疫情中最早被確診的患者，他們極有可能是從此前一名出現嚴重呼吸道症狀的患者那裏感染病毒。而這名患者在接受尼帕病毒檢測前就已去世。



包括《印度教徒報》（The Hindu）、英國《電訊報》（The Telegraph）和《獨立報》（The Independent）在內傳媒報道，尼帕病毒確診病例已升至5宗，感染者正在西孟加拉邦首府加爾各答及周邊醫院接受治療，其中一名患者病情危重。

2021年9月6日，一名醫護人員站在 Kozhikode 醫療中心外，此處已被轉爲尼帕病毒隔離中心。（Getty）

報道說，當地政府正採取措施遏制病毒傳播，目前已有近百人被要求居家隔離。由於尼帕病毒通常由蝙蝠傳染給人類，西孟加拉邦已要求邦內多個動物園對圈養的蝙蝠進行採樣檢測。

世界衛生組織介紹，尼帕病毒是一種人畜共患病毒。它可以通過受感染的動物（如蝙蝠和豬）直接傳染給人類，也可以通過被這些動物唾液、尿液或排泄物污染的食物傳播。在少數情況下，它也能在人與人之間傳播。人類感染後的症狀包括急性呼吸道感染和致命性腦炎，病死率通常在40%以上。目前尚無獲得許可的疫苗或特效藥。

世衛公布的資訊顯示，自1998年以來，孟加拉國、印度、馬來西亞、菲律賓和新加坡均報告過尼帕病毒疫情。印度自2001年以來多次出現尼帕病毒疫情。2025年5月17日至7月12日期間，印度喀拉拉邦報告4宗尼帕病毒感染病例，其中包括2宗死亡病例。