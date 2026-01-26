尼帕病毒Nipah Virus印度爆發　人與人之間怎傳播？｜新聞教室

印度東部西孟加拉邦出現死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus）疫情確診病例已升至5宗。尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播，它也可在人與人之間傳播。



尼帕病毒有什麼傳播方式？

尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品（特別是椰棗原汁）。

尼帕病毒可在人與人之間傳播？

尼帕病毒感染可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和醫療機構中報告。

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

尼帕病毒有什麼預防方法？

現時尚未有預防尼帕病毒感染的疫苗。民眾前往受尼帕病毒影響的地方時，應避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓；避免前往蝙蝠棲息地；注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後；注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

尼帕病毒病徵何時浮現？

尼帕病毒感染症狀通常在接觸病毒後4至14天出現，但亦可能長達45天。腦炎可能緊隨其後，並可在24至48小時內迅速發展為昏迷。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇。

尼帕病毒會致死嗎？

它死亡率很高，在40%到75%之間，取決於疫情爆發情況和所涉及的病毒株。

2021年9月6日，一名醫護人員站在Kozhikode醫療中心外，此處已被轉爲尼帕病毒隔離中心。（Getty）

尼帕病毒有何治療方式？

目前尚未有針對尼帕病毒感染的療法及藥物，治療主要限於支持療法。

尼帕病毒有何後遺症？

根據英國衛生安全局最新報告，即使倖存，患者也可能會出現長期的神經系統後遺症，例如持續性癲癇發作或性格改變。在極少數情況下，腦炎會在初次感染後的數月甚至數年內發作。

尼帕病毒與《世紀戰疫》有何關係？

全球健康非牟利機構Path在網站上稱，尼帕病毒是《世紀戰疫》的部份靈感來源。在《世紀戰疫》劇情中，一名從香港出差回美國的女子因嚴重癲癇導致抽搐並休克而送醫，最終因不明原因於醫院中不治。醫生依其大腦與中樞神經系統的外在病理現象，猜測為腦炎或腦膜炎病毒所導致。