ICE擊斃明尼蘇達男護士　奧巴馬罕見發聲斥特朗普火上澆油

美國明尼蘇達州37歲男護士普雷蒂（Alex Pretti）遭移民與執法局（ICE）擊斃事件引發民憤，全國各地爆發反對ICE示威行動。前總統奧巴馬（Barack Obama）25日罕見發聲，稱此事是「一場令人心碎的悲劇」，應是「每個美國人的警鐘」。同為民主黨派的前總統克林頓（Bill Clinton）同日亦發文抨擊特朗普政府，呼籲美國民眾「站出來，發聲」。



奧巴馬25日在社交平台Twitter上發佈長篇聲明，形容移民與執法局（ICE）和其他聯邦執法人員近來在全國各地行動的目的似乎是「恐嚇、騷擾、挑釁和危害美國大城市居民」，稱這些手段「前所未有」。他稱：普雷蒂的遇害「無論黨派，應該敲響每個美國人的警鐘——我們作為一個國家的許多核心價值觀正日益受到攻擊。」

奧巴馬還批評：「總統和現任政府官員似乎急於將局勢升級，同時又向公眾解釋普雷蒂和古德（Renee Nicole Good）被槍擊事件，但這些解釋並非基於任何嚴肅調查——而影片證據更似乎直接推翻了這些解釋。」

美媒據目擊者拍下的影片分析報道，普雷蒂遇害前正用手機拍攝ICE人員的行動，期間有女性被推倒在地，普雷蒂試圖協助時被ICE人員噴灑化學噴霧及推倒，最終被多名執法人員壓倒在地，中10槍身亡。

2026年1月24日，美國明尼蘇達州，圖為37歲註冊男護士Alex Pretti在現場與ICE執法人員發生衝突隨後被擊斃。（Reuters）

現任總統特朗普（Donald Trump）將此事歸咎於民主黨造成的混亂，稱民主黨主導的庇護城市和州政府拒絕與移民執法局合作。特朗普同日晚發文命令明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）和明尼阿波利斯市（Minneapolis）市長Jacob Frey交出「所有非法移民」，並與聯邦當局合作加強打擊移民。

前總統克林頓則抨擊聯邦政府「在每一個環節都說謊」，他直言「這一切都不可接受」，呼籲公民「站出來，發聲（stand up, speak out）」，警告這是一個歷史性時刻，將在未來數十年間影響美國。