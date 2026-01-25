明尼蘇達州男護士遭ICE擊斃　共事主管：他想勸架並幫忙｜有片

美國明尼蘇達州繼37歲女子因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查遭擊斃後，1月24日再發生一宗同類命案，死者被證實是在當地一個為退伍軍人醫療系統提供服務的37歲註冊男護士普雷蒂（Alex Pretti）。與他在同一間醫院共事的主管Dimitri Drekonja稱讚他的性格與人品，認為在現場但遭波及的普雷蒂，其實是想提供幫助。



根據現場事發一刻影片可見，普雷蒂持手機走上馬路，影下一名ICE執法人員推撞一人以致倒地的執法過程。他眼見事態升級企圖勸阻，還用身體企圖阻擋支援的ICE執法人員，不過反遭懷疑是胡椒噴霧的氣體噴灑臉部，更遭五名執法人員控制，其中一人向他開槍，血案發生。

▼事發一刻影片

Drekonja認為普雷蒂在影片中的行為是要勸阻事件，「他正試圖將某人拉開，這完全符合他的性格」，他進一步描述Pretti性格幽默且具感染力，是一名傑出的護士且勤奮上進。普雷蒂的父親Michael也形容他關心社會議題，普雷蒂對明尼蘇達州的ICE執法人員所造成的事件感到憤怒，「他覺得參與抗議是一種表達方式」。

圖為2026年1月24日在美國明尼蘇達州遭ICE執法人員擊斃的Alex Pretti遇害前照片。（X@jonesville）

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在事發後簡報案情，指執法人員當時的目標是一名因暴力襲擊而被通緝的非法移民。但在拘捕期間遭一名持9毫米半自動手槍的人士接近，並且執法人員在試圖控制他時遭暴力反抗。而執法人員擔心同袍與自身安全，這才開槍。

美國明尼蘇達州37歲女子古德（Renee Nicole Good）1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭連開多槍擊斃。事件引發當地多場示威，隨後再發生一宗ICE槍擊並擊傷一名移民事件，今次是繼古德遇害後的第二宗命案。