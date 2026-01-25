美明尼蘇達多名學童被捕 有孩子見ICE失禁 教師斥製造代際創傷
撰文：藺思含
出版：更新：
美國移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州進行的大規模非法移民拘捕行動持續，據《衛報》24日報道，當地包括來自移民和非移民家庭的孩子都受到這些拘捕行動影響，一些移民家庭的孩子不敢來校上課，而其他孩子也產生創傷性應激反應的症狀。
報道指，聯邦政府派出的約3000名聯邦執法人員連日在社區展開拘捕行動，在校車站、居民上班途中、超市和教堂外均有民眾被捕。當中包括一名學齡前兒童Liam Ramos及其父親，二人在放學回家途中被捕。同一學區另有3名學生被捕。
有學生在上課時遭ICE突擊搜查，躲在地下室遠程上課時還有執法人員在外敲門；有小學二年級學生因父親被捕而在上課中途驚恐發作，需要老師抱着安撫半小時。
有老師指出，這場行動對兒童造成的心理傷害將持續數十年，是典型的「代際創傷」：孩子在課堂中突然哭泣、睡着、甚至在「黃色警戒」（校園附近出現 ICE）時尿濕褲子。
學生普遍出現創傷壓力反應，擔心自己或家人、朋友被抓走。一名學童因為父親被捕而在上課期間恐慌發作，教師Silvia試圖安慰，但孩子表示：「不，爸爸不會沒事的，特朗普有槍，他們可以殺了他。」
