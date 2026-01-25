美明尼蘇達多名學童被捕　有孩子見ICE失禁　教師斥製造代際創傷

美國移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州進行的大規模非法移民拘捕行動持續，據《衛報》24日報道，當地包括來自移民和非移民家庭的孩子都受到這些拘捕行動影響，一些移民家庭的孩子不敢來校上課，而其他孩子也產生創傷性應激反應的症狀。



報道指，聯邦政府派出的約3000名聯邦執法人員連日在社區展開拘捕行動，在校車站、居民上班途中、超市和教堂外均有民眾被捕。當中包括一名學齡前兒童Liam Ramos及其父親，二人在放學回家途中被捕。同一學區另有3名學生被捕。

有學生在上課時遭ICE突擊搜查，躲在地下室遠程上課時還有執法人員在外敲門；有小學二年級學生因父親被捕而在上課中途驚恐發作，需要老師抱着安撫半小時。

2026年1月20日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，移民執法局 (ICE) 的探員站在一名5歲男孩旁邊。(Reuters)

美國明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）1月20日在放學回家途中，於住所車道被美國入境及海關執法局（ICE）人員拘留，隨後與父親一同被送往德州的拘留中心。(Columbia Heights Public Schools)

有老師指出，這場行動對兒童造成的心理傷害將持續數十年，是典型的「代際創傷」：孩子在課堂中突然哭泣、睡着、甚至在「黃色警戒」（校園附近出現 ICE）時尿濕褲子。

學生普遍出現創傷壓力反應，擔心自己或家人、朋友被抓走。一名學童因為父親被捕而在上課期間恐慌發作，教師Silvia試圖安慰，但孩子表示：「不，爸爸不會沒事的，特朗普有槍，他們可以殺了他。」