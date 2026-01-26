特朗普正審查明尼蘇達州男護士遭ICE擊斃案　或引叛亂法應對局勢

美國明尼蘇達州1月24日再發生一宗移民與執法局（ICE）擊斃美國人的命案，死者被證實是當地37歲男護士普雷蒂（Alex Pretti），事件再度引爆當地反對ICE情緒。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）25日接受美媒專訪時回應旗下政府正在審查事件，但沒評論執法人員舉動是否合理。另一方面，另有美媒引述白宮官員，指特朗普正考慮援引可在地方部署軍隊的《叛亂法》，應對明尼蘇達州局勢。



特朗普在接受《華爾街日報》電話訪問時指出，不喜歡任何槍擊事件，他同樣批評因事件身亡的普雷蒂，稱不喜歡有人帶槍參與機會，而普雷蒂手中持有「裝滿子彈的強力槍枝」，他還在通話中補充，在未來某個日子會撤走執法人員，強調他們工作出色，但會留下另外一組成員處理當地的欺詐案。

英國《天空新聞》引述白宮消息人士指出，特朗普認為造成明尼蘇達州局勢的原因在於地方政府拒絕與聯邦政府合作，甚至鼓勵反抗聯邦政府，讓執法人員在行事時身處困境。他要求地方政府與聯邦執法機構人員加強協作，並且正考慮援引叛亂法來應對明尼蘇達州局勢。

美國國土安全部（DHS）在事發後簡報案情，聲稱在案發後於普雷蒂身上搜出一把9毫米半自動手槍，強調他當時企圖反抗，不過有反對聲音指，由目擊者影下的事發一刻，並未見手槍蹤影，質疑普雷蒂未持械反抗。明尼蘇達州一間由索馬里裔（Somali）居民經營的托兒中心，在去年底遭披露涉嫌欺詐救濟金，特朗普因此派遣ICE執法人員到當地，由此引發一連串的衝突。同為37歲的美國女子古德（Renee Nicole Good）也因拒捕遭ICE執法人員擊斃。