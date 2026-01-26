美明尼蘇達男護士被奪槍後中槍　當局控其持槍反抗｜有片

美國明尼蘇達州37歲男護士普雷蒂（Alex Pretti）24日遭移民與執法局（ICE）擊斃事件在全國各地引發示威，早前有聯邦官員將責任歸咎於普雷蒂持槍，ICE人員出於自衛而開槍。惟據哥倫比亞廣播公司（CBS）等美媒對多個目擊者拍攝的現場影片的分析，普雷蒂並未持槍反抗，甚至在ICE人員開槍前已被奪走放在身後的槍支。



根據目擊者提供的影片，普雷蒂當日持手機拍攝ICE執法人員的行動，期間曾與ICE人員對峙。其後現場有路過女性被ICE人員推倒，普雷蒂試圖協助時被噴灑化學噴霧及推倒，最終被多名執法人員壓倒在地。

隨後，目擊者影片可見一名探員拿出槍指向普雷蒂，同時間，另一名身着灰色外套的聯邦探員將放在普雷蒂身後腰部的槍奪走，不到一秒內，現場響起槍響。普雷蒂隨及倒地不起，其他探員則在槍聲響起後散開。短短5秒鐘共響起10次槍響。

普雷蒂中槍約45秒後，ICE人員回到倒在地面的普雷蒂身邊試圖進行急救，影片中還可聽見探員大聲喊「槍在哪裏？」

美國國土安全部發言人諾姆（Kristi Noem）在事發後聲稱，普雷蒂當時「持槍並激烈反抗」，開槍是探員「為保護自己和同袍的生命安全」所採取的防禦性射擊，並公開一張據稱是現場繳獲手槍（含兩個彈匣）的照片，指控他意圖造成「最大傷害」，但未提出更多證據支持這種動機說法。​

前費城及華府警察局長Charles Ramsey就向媒體表示，Pretti已俯趴在地仍遭連續射擊，稱「不像是正當射擊」，批評現場探員「人多互相妨礙」，對槍支狀態產生混亂。