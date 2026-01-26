歷時18年談判　印度擬大幅削減歐盟汽車關稅至40%

經過近18年的拉鋸，印度與歐盟的自由貿易協議談判將迎來最終章。英國路透社1月25日報道稱，印歐最早可能於27日宣佈一項接近達成的自貿協議，作為該協議的一部分，印度將對歐盟的汽車關稅「大砍一刀」。



兩名了解談判情況的消息人士透露，莫迪政府已同意立即對來自歐盟27個成員國、進口價格高於1.5萬歐元（約合13.9萬港元）的約20萬輛燃油車下調關稅。印度方面提議，將對這些汽車的關稅從目前最高的110%大幅下調至40%，相關稅率未來還將進一步逐漸降至10%。

報道指出，這是印度迄今為止最激進的開放舉措之一，但相關配額仍可能在最後階段發生變化。

印度是全球僅次於美國和中國的全球第三大汽車市場，但其汽車產業長期以保護主義著稱。目前，印度對進口汽車徵收70%至110%的高額關稅，這一政策多次遭到包括特斯拉行政總裁馬斯克在內的汽車業高管的公開抨擊。

一名消息人士指出，如今關稅鬆動意味着歐洲車企可以更低的成本投放進口車型，在擴大產品組合、測試市場反應後，再決定是否追加本地製造投資。

印度是全球僅次於美國和中國的全球第三大汽車市場，但其汽車產業長期以保護主義著稱。（Getty）

數據顯示，目前印度汽車市場每年銷量約440萬輛，其中歐洲車銷量佔比不足4%。該市場主要由日本鈴木汽車以及本土品牌馬恆達、塔塔汽車主導，後兩者合計佔據約2/3的市場份額。隨着印度汽車市場預計到2030年增長至年銷量約600萬輛，一些歐洲車企已開始醞釀新的投資計劃。

據報道，雷諾正計劃通過全新戰略重返印度市場，以尋求歐洲以外的增長空間。大眾集團則正通過其斯柯達品牌，敲定在印度的新一輪投資佈局。此次關稅下調預計將顯著利好大眾、雷諾、斯泰蘭蒂斯等歐洲車企，以及在印度設廠的梅賽德斯-奔馳和寶馬等歐洲豪華品牌。

不過，消息人士稱，為保護馬恆達、塔塔汽車等本土企業在電動汽車領域的投資，電動車在未來五年內將被排除在降稅範圍之外，五年後才會逐步享受類似的關稅下調。

這輪關稅大動作是印歐自由貿易協議中的重大舉措之一。《印度時報》指出，相關談判歷經近18年拉鋸，如今終於逼近終點。具體協議內容預計將在27日舉行的印歐峰會期間對外宣佈，屆時印度總理莫迪將與歐洲理事會主席科斯塔舉行會談。

2025年8月15日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在德里（Delhi）舉行的獨立日慶祝活動發表演說後，向在場參與活動的民眾揮手。（Reuters）

據悉，2007年至2013年間，雙方圍繞這項被稱為「所有協議之母」（mother of all deals）的自貿協定進行了多輪談判，但由於在市場准入、關稅、知識產權、勞工與環境標準等問題上的分歧，進程一度停滯，直到2022年談判重啟。

英國廣播公司（BBC）指出，若達成，這項協議將成為印度在四年內簽署的第九個自由貿易協定，此前印度已與英國、阿曼、新西蘭等國達成一系列貿易協議。對歐盟而言，該協議是在其近期先後與南方共同市場、日本、韓國、越南達成貿易協議之後的又一重要進展。

經濟學人智庫（EIU）高級分析師Sumedha Dasgupta表示，在地緣政治風險加劇、全球商業環境動盪的背景下，印歐雙方都在尋求可靠的貿易夥伴，印度希望對沖美國高關稅帶來的衝擊，歐盟則試圖藉此降低對中國的貿易依賴。

印度目前已是全球第四大、增長最快的主要經濟體，國內生產總值（GDP）有望在今年突破4萬億美元，並超越日本。歐盟委員會主席馮德萊恩在達沃斯世界經濟論壇上稱，歐盟若與印度攜手，將形成一個覆蓋20億人口、佔全球GDP四分之一的自由市場。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩於2025年12月10日在比利時布魯塞爾舉行的第二屆全球反移民走私聯盟會議上發表主題演講。（Reuters）

總部位於新德里的智庫全球貿易研究倡議組織（GTRI）創始人Ajay Srivastava指出，印度對歐盟出口總額約760億美元，進口總額約610億美元，長期保持順差，但歐盟在2023年取消對印度的「普惠制待遇」，削弱了不少印度產品的價格競爭力。若自貿協定最終落地，不僅有助於恢復市場准入，還將降低服裝、醫藥、鋼鐵、石油製品和機械等關鍵出口品類的關稅，緩衝美國關稅帶來的衝擊。

不過，分析人士認為，印度在貿易談判中一貫傾向於將更具政治敏感性的議題留待後續處理，預計將把農業和乳製品等政治敏感領域排除在協議之外，而對汽車、葡萄酒和烈酒等行業的關稅可能採取分階段下調的方式，和此前與英國等國談判時採取的策略一致。

德媒分析稱，與歐盟近期和南共市的貿易協議類似，農業也是歐印貿易協議談判的一個突出焦點。這一議題在印度國內高度敏感，該國約有近一半勞動力從事農業，印方擔心歐洲農產品進入市場後，可能取代本國產品，進而威脅民眾生計。2021年，大規模農民抗議迫使莫迪撤回一系列農業改革方案，是這位強勢領導人的一次罕見而公開的政治退讓。

歐盟方面同樣承受壓力。與南美國家達成的貿易協議已引發本土農民抗議，歐盟正迫切為歐洲農產品開闢新的出口市場。對於是否向印度部分農產品敞開大門，歐方也猶豫不決。上月歐盟決定限制從印度和其他亞洲國家進口大米，以保護本土稻農和碾米企業。

就算雙方在汽車、農業等領域讓步，鋼鐵又是繞不過去的另一個卡點。歐盟在2025年10月將對外國鋼鐵的關稅提高一倍，並將免稅進口配額削減一半，在此基礎上又疊加推出新的碳稅措施，進一步削弱了印度鋼鐵的出口競爭力。歐盟方面稱，碳稅旨在降低其全球碳足跡，但印度外交消息人士指責，這兩項措施本質上都具有保護主義色彩。

本文獲《觀察者網》授權轉載

